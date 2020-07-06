الكرملين: الحد من الفقر إحدى الأولويات الرئيسية للرئيس بوتين والحكومة

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية الكرملين دميتري بيسكوف، أن وباء "كورونا" يؤثر سلبا على خطط الحد من الفقر في روسيا، مشيرا إلى أن الحكومة لا تنوي الجلوس مكتوفة اليدين.
النضال من أجل تقليل عدد من هم دون مستوى الفقر هو إحدى الأولويات الرئيسية للرئيس بوتين وحكومتنا"، لافتا إلى وجود عدد من البرامج الهادفة إلى الحد من الفقر.
وقال بيسكوف في تصريح صحفي، اليوم الإثنين : "فيما يتعلق بالفقر، أنتم تعلمون أن
العالمي، مثل الأزمة العالمية لعام 2008، والأزمة غير المسبوقة فيما يتعلق بوباء عام 2020، يؤثر سلبا على تنفيذ هذه الخطط الحكومية".
وأضاف: "في بعض الأحيان، لسوء الحظ، الواقع
يُذكر أن دراسة أجرتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أظهرت أن نسبة الروس الذين يعيشون تحت خط الفقر تجاوزت 20 بالمئة في 11 إقليماً من أقاليم البلاد، وفي المتوسط كانت أعلى من 12 بالمئة في عموم روسيا.
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