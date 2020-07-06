كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر صحيفة: الإمارات دولة رائدة عالمية في تقديم المساعدات الإنسانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة "البيان" الإماراتية: إن كل أزمة يمرّ بها العالم كان لدولة الإمارات فيها بصمة عطاء، فقد أثبتت أزمة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد – 19" للعالم أجمع أن "الإمارات دولة رائدة عالمية في الإسراع بتقديم المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية".

وأضافت الصحيفة الإماراتية: لقد كشف وباء كورونا عن مدى الترابط الإنساني، فقد أثبتت الإمارات للعالم أنها سند للمحتاجين ورمز للعطاء الإنساني وصاحبة رسالة سامية تحمل قيماً ومبادئ نبيلة تنادي بها قيادتنا الرشيدة، وتعمل من أجلها في خدمة الإنسان.

ولاغني عن القول، إن المساعدات التي قدمتها الإمارات لدول العالم لا تعكس فقط ثقافة وسلوكاً وأخلاقاً، بل تجسّد أيضاً الإنسانية والمفهوم المعروف باسم المصير المشترك للإنسانية، وبهذا ضربت الدولة أروع الأمثلة في مساعدة الآخرين؛ القريب منهم والبعيد، ولهفة المستنجد ومساعدة المستغيث حتى يتجاوز محنته، واتخذت من المجال الإنساني واحداً من أهدافها الدائمة لخدمة البشرية.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 11,591 مليون إصابة، بينهم أكثر من 537 ألف حالة وفاة، وأكثر من 6,556 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.