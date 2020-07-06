كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر شاهد.. الإمارات ترسل مساعدات الطبية إلى البرازيل لمكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، طائرة تحتوي على 12 طناً من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى البرازيل في إطار التعاون المشترك، لدعم 12 ألفاً من العاملين في القطاع الصحي على احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، من خلال توفير أدوات الحماية الشخصية والوقائية.

وقال القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الإمارات لدى البرازيل سعيد عبدالله الشحي: "تحظى البرازيل بأهمية كبيرة ضمن استراتيجية دولة الإمارات الخاصة بتعزيز وتوسيع علاقاتها مع دول أمريكا الجنوبية، وتعمل الدولة على مد جسور التعاون معها في المجالات المختلفة".

وأضاف الشحي: تأمل دولة الإمارات أن يساهم هذا التعاون البناء في تعزيز قدرات الطواقم الطبية والتمريضية وتوفير المزيد من الحماية لها.

ومن جدير بالذكر أن دولة الإمارات، قدمت حتى اليوم، أكثر من 1039 طناً من الإمدادات لأكثر من 70 دولة، استفاد منها أكثر من مليون من العاملين في المجال الطبي.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 11,591 مليون إصابة، بينهم أكثر من 537 ألف حالة وفاة، وأكثر من 6,556 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.