كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر تسجيل 703 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الكويت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الاثنين، 703 حالات جديدة بفيروس كورونا مقابل 638 أمس الأحد.

وبحسب وزارة الصحة الكويتية، ارتفع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 703، بعد أن كان 919 في 2 يونيو، و813 في 3 يونيو، و631 في 4 يونيو، و638 في 5 يونيو، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى مستوى 50644 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 5 وفيات جديدة بين المصابين بالفيروس في البلاد، مقابل 1 في يوم 2 يونيو، و1 في 3 يونيو، و5 في 4 يونيو، و3 في 5 يونيو، ليبلغ العدد الإجمالي لضحايا الجائحة في الكويت 373 شخصا.

كما رصدت الصحة الكويتية، 538 حالة شفاء خلال اليوم الماضي، فيما بلغ عدد المتعافين من المرض 40001 شخص.

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وفي وقت سابق، قال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، أنه تم تسجيل 886 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت في البلاد إلى 39276 حالة وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 144.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.