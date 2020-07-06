كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر اجتماع لقيادة الجيش الوطني الليبي بعد يوم من "هجوم الوطية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع رؤساء الأركان ومدراء الإدارات بالقيادة العامة وأمراء غرف العمليات العسكرية، وذلك بعد يوم من الضربات الجوية التي استهدفت قاعدة الوطية الخاضعة لسيطرة ميليشيات طرابلس.

وناقش قيادات الجيش الليبي، عددًا من الملفات الهامة المتعلقة بمهام القوات المسلحة في كافة الاتجاهات، كما تم طرح الترتيبات والخطط اللازمة للمرحلة المقبلة"، حسبما ذكرت القيادة العامة.

وفي تصريحات لقناة سكاي نيوز عربية، قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، إن طيران الجيش استهدف نحو تسعة مواقع تركية في قاعدة الوطية، مشيرا لمقتل أحد القادة العسكريين الأتراك المهمين في الهجوم.

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وأضاف العميد خالد المحجوب، أن نسبة تدمير التجهيزات التي كانت في قاعدة الوطية بلغت 80 في المئة تقريبا، قائلا إن الخسائر الناجمة عن الضربة شملت أفرادا ومختصين وأجهزة ومعدات.

وتابع المحجوب، أن المصابين الأتراك نقلوا في طائرات إلى طرابلس، بينما نقل آخرين إلى تركيا.

وقد أصيب عدد من قيادات عسكرية واستخباراتية تركية في غارات قاعدة الوطية الليبية، وتم نقل المصابين الأتراك بطائرات إلى مستشفيات طرابلس وأخرى إلى تركيا.