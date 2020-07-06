كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر بسبب كورونا.. إغلاق الحانات والنوادي والصالات الرياضية مجددًا بإسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت السلطات الإسرائيلية، إغلاق الحانات والنوادي الليلية والصالات الرياضية وقاعات المناسبات، بسبب ارتفاع حالات العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب إذاعة إسرائيل، أعادت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الاثنين فرض سلسلة من القيود لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وكانت إسرائيل، اضطرت لتغيير مسارها في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد لتجنب فرض إجراءات عزل عام أوسع نطاقًا.

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وقد أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن إسرائيل تواجه حالة طوارئ بسبب تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته، وفقاً لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء، إن "مجلس الوزراء سيعود للانعقاد غداً ليتخذ قراره بشأن القيود الجديدة وسيقدم خطة في غضون الأيام المقبلة بشأن التعامل مع التحديات الاقتصادية التي يفرضها الوباء".

وكانت إسرائيل قد سارعت لفرض تدابير مشددة خلال شهر مارس، ما أدى إلى تسجيل معدلات منخفضة نسبياً لإصابات كورونا، إلى جانب معدلات وفاة منخفضة بصورة كبيرة.

إلا أنها سارعت أيضاً إلى رفع الإغلاق، ما تسبب في تزايد حالات الإصابة مرة أخرى منذ نهاية مايو.