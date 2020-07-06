كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر الرئيس البولندي يقترح تغيير الدستور لحظر المثليين من تبني الأطفال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترح الرئيس البولندي، أندريه دودا، اليوم الاثنين، تغيير الدستور لحظر الأزواج المثليين من تبني الأطفال قبل جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية الأحد التي يجري فيها المرشحون الاقتراع.

وقال مرشح حزب الوسط المدني المعارض، عمدة وارسو رافال ترزاسكوفسكي، في نهاية هذا الأسبوع، إنه ضد تبني الأطفال من قبل الأزواج المثليين، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "دودا"، إنه يأمل أن يتمكن من الحصول على دعم أوسع لاقتراحه من بعض أعضاء الأحزاب الأخرى".

كما قال "دودا"، في مناسبة في وارسو: "أنا مقتنع أنه بفضل هذا، سيتم ضمان سلامة الأطفال وقلقهم من أجل خير الأطفال إلى حد كبير".

وأوضح، أن التغيير الدستوري سيحدد أن الأزواج من جنسين مختلفين فقط سيكونون قادرين على تبني الأطفال. سيكون للمحاكم الحق في التحقق من الأزواج للتأكد من ملاءمتهم للتعريف.

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"دودا"، هو حليف لحزب العدالة والقانون الوطني الحاكم، الذي يرفض حقوق المثليين والتأثيرات الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر باعتبارها تأثيرًا أجنبيًا عدوانيًا يقوض القيم التقليدية لبولندا.

هناك حاجة إلى أغلبية تصل إلى ثلثي مجلس النواب للبرلمان لتغيير الدستور. بعد الانتخابات في أكتوبر، يحكم حزب العدالة والقانون الحاكم بأغلبية ضئيلة ولا تشغل مقاعد كافية لإجراء مثل هذه التغييرات.

وقال متحدث باسم حزب الوسط المدني المعارض، إن الحزب يعارض التغيير الدستوري الذي اقترحه "دودا".

وقد قال منافس دودا في الجولة الثانية عمدة وارسو رافال ترزاسكوفسكي، إنه يعارض أيضا تبنى الأزواج المثليين للأطفال، على الرغم من أنه أعرب في الماضي عن دعمه لزواج المثليين.

وسوف يتنافس دودا وترزاسكوفسكي الأحد المقبل في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. وقد أظهرت أحدث الاستطلاعات تفوق دودا بفارق ضئيل على ترزاسكوفسكي.