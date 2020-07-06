كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية في اليابان إلى 44 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضربت أمطار غزيرة جزيرة كيوشو بجنوب غرب اليابان، اليوم الاثنين، حيث أدى انفجار ضفاف نهر واحد آخر على الأقل، إلى ارتفاع عدد الضحايا من الفيضانات والانهيارات الطينية لثلاثة أيام إلى 44، من بينهم 14 في منزل أحد كبار السن.

وقالت هيئة الإذاعة اليابانية: "صدرت أوامر الإخلاء لأكثر من نصف مليون من سكان الجزيرة، بالإضافة إلى إرشادات الإخلاء لعشرات الآلاف الآخرين في غرب اليابان"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت هيئة الإذاعة: "قال رئيس الوزراء شينزو آبي، إنه من المتوقع أن تتجه الأمطار إلى الشرق بحلول الأربعاء وأمر بعمليات بحث وإنقاذ على مدار الساعة. عشرة أشخاص فقدوا".

وأظهرت صور تلفزيونية، أن الشوارع تحولت إلى أنهار تتدفق عند ارتفاع الخصر وجسر منهار وسيارات مقلوبة وطائرة هليكوبتر تصطحب رجلا إلى بر الأمان من منزل غارق.

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غمر منزل كبار السن في محافظة كوماموتو المركزية في الجزيرة. ولم تذكر هيئة الإذاعة تفاصيل.

وقال "آبي" في بداية اجتماع فريق عمل حكومي: "أحث جميع المواطنين على متابعة المعلومات التي تقدمها السلطات المحلية بعناية وبقاء يقظين لاتخاذ إجراءات لحماية حياتهم".

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيهايد سوجا، إن 40 ألف فرد من قوة الدفاع عن النفس شاركوا في عمليات الإنقاذ.

وأضاف، أن مراكز الإخلاء تعمل أيضًا على منع انتشار فيروس كورونا من خلال توزيع المطهر ومطالبة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بالمسافة الذاتية.

وتعتبر الفيضانات أسوأ كارثة طبيعية في اليابان منذ أن تسبب إعصار حجيبي في مقتل 90 شخصا في أكتوبر.