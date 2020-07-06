كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر فلسطين تكشف عن مصادر الإصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، أن الأعراس وبيوت العزاء وراء إصابة أكثر من 80% من إصابات كورونا في الضفة الغربية، والباقي حالات وافدة من إسرائيل.

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني، في الاجتماع الحكومة الأسبوعي، إلى أن 82% من الإصابات جاءت من مخالطين في الأعراس وبيوت العزاء.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: "لن نسمح لأحد بخرق القانون، وستقوم الشرطة بتطبيق العقوبات بحق المخالفين"، مؤكدا أن على العشائر التدخل وتبني ميثاق شرف يمنع الأعراس والتجمهر للحد من تفشي الفيروس.

وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني، أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية منعت من إقامة الحواجز في المناطق "ج" وأن عدم السيطرة على المعابر والحدود يعتبر من أسباب تفشي الفيروس، مضيفًا: "نطلب من العمال المبيت في أماكن عملهم داخل الخط الأخضر، وعدم التنقل".

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وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، عن الوضع الوبائي في الخليل: "نحن مع الخليل وأهلها، ونستطيع أن نحتوي الضائقة ونمنع توسعها... سنوفي بجميع توصيات اللجنة الوزارية التي اطلعت على الوضع الصحي في الخليل".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت صباح اليوم عن وفاة مواطن ستيني من الخليل بفيروس كورونا، ما يرفع عدد حالات الوفاة بالفيروس إلى 21.

ووفقًا لآخر تحديث صدر عن وزارة الصحة اليوم الاثنين، تم تسجيل منذ مساء الأحد 64 إصابة جديدة بالفيروس، 34 منها في الخليل، ليبلغ إجمالي الحالات 4786، منها 4100 حالة نشطة، فيما بلغ عدد الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة 8 حالات بينها 3 حالات موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس مرسوما بإعلان الطوارئ لـ30 يوما لمواجهة استمرار تفشي الوباء.

