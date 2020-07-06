كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر أمريكا تتعرض لمشكلة خطيرة بسبب إصابات فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، ستيفن هان، اليوم الاثنين، الارتفاع السريع في حالات الإصابة بكورونا "مشكلة خطيرة".

وشدد ستيفن هان، في حديث لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، على اتخاذ خطوات عاجلة والالتزام بإرشادات السلامة لوقف تفشي فيروس كورونا الكبير في الولايات المتحدة.

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كما طالب رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إلى التحرك بسرعة "لوقف الارتفاع والالتزام بإرشادات مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي (CDC) وفريق البيت الأبيض لمكافحة كورونا للسلامة من كوفيد-19".

وقد قال رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إنه لا يستطيع التنبؤ بموعد الحصول على لقاح كورونا، وذلك ردا على مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن اللقاحات ضد الوباء ستكون جاهزة قبل نهاية العام الحالي بوقت طويل.