كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر تسجيل 70 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إندونيسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة في إندونيسيا، اليوم الاثنين، 70 وفاة جديدة بفيروس كورونا في تراجع لهذا المؤشر الذي بلغ في إحصائية أمس الأحد 82 حالة.

وبحسب وزارة الصحة الإندونيسية، ارتفع عدد ضحايا جائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 70 حالة ليصل إلى مستوى 3241 وفاة.

وفي الأيام الأخيرة، شهدت إندونيسيا ارتفاعا ملموسا للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، ووصل هذا المؤشر السبت الماضي إلى 53 حالة ليبلغ مؤشرا قياسيا في إحصائية أمس الأحد بـ80 متوفيا.

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وقد رصدت وزارة الصحة، 1209 إصابات جديدة خلال اليوم الماضي مقابل 1447 في معطيات السبت و1607 الأحد، ليصل العدد الإجمالي للحالات إلى 64958.

وكانت وزارة الصحة الإندونيسية، أعلنت أن عدد المتعافين من الفيروس في البلاد ارتفع بواقع 814 حالة جديدة ليصل إلى 29919 شخصا.