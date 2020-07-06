شكرا لقرائتكم خبر عن إجمالي الإصابات بكورونا في أمريكا يصل 2.89 مليون والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في أمريكا بواقع 7ر1 % مقارنة بنفس الوقت من أمس ليصل إلى 2.89 مليون، حتى الساعة 3:26 دقيقة صباحا، بتوقيت نيويورك، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت الزيادة في الحالات أقل من معدل الزيادة اليومية البالغة 8ر1 % على مدار الأسبوع الماضي.

وسجلت نيويورك أعلى عدد من الحالات المؤكد إصابتها بكورونا حيث بلغت 397131 بزيادة بنسبة 1ر0 % عن نفس الوقت من اليوم السابق، وأيضا أعلى عدد للوفيات على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية، حيث توفى 49 شخصا جراء كورونا.

فيما شهدت فلوريدا زيادة بنسبة 3ر5 % في عدد الإصابات مقارنة بأمس ليرتفع الإجمالي إلى 200111 .