شكرا لقرائتكم خبر عن إجمالي الإصابات بكورونا في أمريكا يصل 2.89 مليون والان نبدء بالتفاصيل
وكانت الزيادة في الحالات أقل من معدل الزيادة اليومية البالغة 8ر1 % على مدار الأسبوع الماضي.
وسجلت نيويورك أعلى عدد من الحالات المؤكد إصابتها بكورونا حيث بلغت 397131 بزيادة بنسبة 1ر0 % عن نفس الوقت من اليوم السابق، وأيضا أعلى عدد للوفيات على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية، حيث توفى 49 شخصا جراء كورونا.
فيما شهدت فلوريدا زيادة بنسبة 3ر5 % في عدد الإصابات مقارنة بأمس ليرتفع الإجمالي إلى 200111 .
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