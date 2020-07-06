جليد ملوّن في إيطاليا.. ما تفسير هذه 'الظاهرة الغامضة'

ويدور جدل بشأن مصدر هذه الطحالب، غير أن الباحث في المجلس الوطني للبحوث في إيطاليا، بياجو دي ماورو، قال إن الثلج الزهري الذي ظهر في أجزاء من مجلدة بريسينا ناجم على الأرجح من نوع نباتي موجود أيضا في غرينلاند.وقال دي ماورو، الذي أجرى دراسات سابقا بشأن الطحالب في مجلدة مورتراتش السويسرية: "الطحالب ليست خطرة، هي ظاهرة طبيعية تحصل خلال الربيع والصيف على خطوط العرض الوسطى وأيضا في المناطق القطبية".

هذه النبتة المسماة علميا "أنسيلونيما نوردنسكيويلدي" موجودة فيما يعرف بـ"المنطقة الداكنة" في غرينلاند، حيث يسجل أيضا ذوبان جليدي.

ويعكس الجليد في العادة أكثر من 80 بالمئة من أشعة الشمس إلى الغلاف الجوي، لكن ظهور الطحالب يزيد من اللون الداكن على الجليد ما يجعله يمتص الحرارة ويذوب بسرعة أكبر.



وأشار دي ماورو إلى أن "كل ما يسبب اللون الداكن للثلج يؤدي إلى ذوبانه لأنه يسرّع امتصاص الأشعة".

وأضاف "نحاول تحديد الأثر الكمّي للظواهر الأخرى إلى جانب التأثير البشري على الارتفاع المفرط لحرارة الأرض"، لافتا إلى أن وجود متسلقين وتجهيزات للتزلج له أثر أيضا على الطحالب.