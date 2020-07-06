المنافذ تعلن موافقة الكاظمي على استئناف التبادل التجاري الجزئي في الشلامجة ومندلي

أكد رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي، الاثنين، حصول موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على استئناف التبادل التجاري الجزئي وبواقع 250 ارسالية في اليوم الواحد ولمدة يومين في الاسبوع في منفذ الشلامجة في محافظة البصرة ومنفذ مندلي في محافظة ديالى. وقال الوائلي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الموافقة يجب أن تتبعها إجراءات وقائية على الدوائر الصحية في المحافظتين توفيرها في المنفذ الحدودي لضمان سلامة العاملين والبضائع الداخلة والتأكد من خلوها بالإصابة بفايروس كورونا المستجد،ويتم ذلك وفق إجراءات صارمة لتعفير وتعقيم البضائع والسلع عند نقطة التبادل التجاري وعدم السماح بدخول الأشخاص إلى المنفذ لأي سبب كان". واضاف ان "الاستئناف يأتي أسوة بمنفذ زرباطية الحدودي واستئنافه التبادل التجاري وفق الشروط والتعليمات ذاتها".

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