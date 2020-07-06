وفاة أكبر توأم ملتصق في العالم عن عمر ناهز 68 عاما

وعاش التوأم مع جيم وزوجته ماري في بيفركريك لمدة 10 سنوات من أجل الاعتناء بهما.
وفي عام 2010، ساعد 200 متطوع من المنطقة على توسيع منزل جيم حتى يتمكن التوأم من العيش بشكل مريح، وذلك بعد أن شعرا بمعاناة من التهاب المفاصل، وأصبح البقاء في منزلهما السابق في دايتون غير آمن لهما.
وأصبح التوأم الراحل المتلصقان أطول التوائم الملتصقة عمرا في عام 2014.
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