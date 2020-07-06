تعلّمي الطريقة المثالية لاختيار الشمام بطعم حلو

ولهذا من الممكن اللجوء إلى بعض الطرق السهلة وأولها شم رائحة الشمام ففي هذه الحالة يجب أن يلاحظ صدور رائحة خفيفة مثل رائحة السكاكر عنه. ويجب عدم الشراء إذا كان الرائحة قوية جداً. كذلك يفضل انتقاء الثمار غير الطرية.أما أفضل طريقة لاختيار رأس الشمام ذي الطعم المميز فهي ملاحظة شكله من الخارج. ففي هذه الحالة يفضل أن تكون الخطوط ظاهرة عليه. كذلك يجب الانتباه إلى الوزن فكلما كانت الحبة ثقيلة دل هذا على أن طعمها حلو ومميز.

وننصح في هذا السياق أيضاً بشراء هذه الفاكهة في منتصف فصل الصيف. وبعد ذلك يجب تركها في الهواء الطلق.

ويشار إلى أن الشمام يحتوي على الكثير من المغذيات فهو غني بمضادات الاكسدة التي تحمي أنسجة الجسم من الامراض السرطانية وبالفيتامين C والمغنيزيوم والفوسفور. لكن الأفضل عدم المبالغ في تناوله لأن هذا يمكن أن يسبب اضطراباً في عمل الأمعاء.