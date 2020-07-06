بالصور.. حريق في مخيم للنازحين بديالى

اعلن عضو مفوضية حقوق الانسان في العراق فاضل الغراوي، الاثنين، عن اندلاع حريق في مخيم للنازحين بديالى.

وقال الغراوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "حريقا التهم عدد من الكرفانات في معسكر سعد للنازحين في محافظة ديالى".

واضاف ان "الحريق ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

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