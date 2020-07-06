انخفاض اعداد الاصابات.. الموقف الوبائي اليومي لكورونا في العراق

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم فحص (11519 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (612607)".

واضافت ان "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت هذا اليوم ( 1796) أصابة في العراق موزعة كالتالي:



بغداد / الكرخ 117

مدينة الطب 7

النجف الأشرف 88

السليمانية 234

أربيل 31

دهوك 2

كربلاء 138

كركوك 88

ديالى 61

واسط 47

بابل 67

البصرة 122

ميسان 67

الديوانية 111

ذي قار 183

الأنبار 16

صلاح الدين 73

المثنى 86

نينوى 15 بغداد / الرصافة 243بغداد / الكرخ 117مدينة الطب 7النجف الأشرف 88السليمانية 234أربيل 31دهوك 2كربلاء 138كركوك 88ديالى 61واسط 47بابل 67البصرة 122ميسان 67الديوانية 111ذي قار 183الأنبار 16صلاح الدين 73المثنى 86نينوى 15 - الشفاء: 1724 حالة، وكما يلي: Advertisements