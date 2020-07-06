انخفاض اعداد الاصابات.. الموقف الوبائي اليومي لكورونا في العراق

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اعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم فحص (11519 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (612607)".
واضافت ان "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت هذا اليوم ( 1796) أصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الكرخ 117
مدينة الطب 7
النجف الأشرف 88
السليمانية 234
أربيل 31
دهوك 2
كربلاء 138
كركوك 88
ديالى 61
واسط 47
بابل 67
البصرة 122
ميسان 67
الديوانية 111
ذي قار 183
الأنبار 16
صلاح الدين 73
المثنى 86
نينوى 15
- الشفاء: 1724 حالة، وكما يلي:
بغداد الكرخ 269
مدينة الطب 6
النجف 45
السليمانية 102
أربيل 70
كركوك 103
كربلاء 81
ديالى 66
واسط 153
البصرة 62
ميسان 142
بابل 45
ذي قار 225
الديوانية 75
الأنبار 24
صلاح الدين 17
- الوفيات 94 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 16
بغداد الكرخ 4
مدينة الطب 5
النجف 2
السليمانية 10
اربيل 2
كربلاء 4
كركوك 2
ديالى 1
واسط 3
البصرة 8
ميسان 3
بابل 5
الديوانية 8
ذي قار 17
المثنى 4
- مجموع الأصابات : 62275
مجموع حالات الشفاء : 34741
الراقدين الكلي: 24967
الراقدين في العناية المركزة: 337
مجموع الوفيات:2567
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