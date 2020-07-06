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انخفاض اعداد الاصابات.. الموقف الوبائي اليومي لكورونا في العراق

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اعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس المستجد في العراق.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم فحص (11519 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (612607)".

 

واضافت ان "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت هذا اليوم ( 1796) أصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 243
بغداد / الكرخ 117
مدينة الطب 7
النجف الأشرف 88
السليمانية 234
أربيل 31
دهوك 2
كربلاء 138
كركوك 88
ديالى 61
واسط 47
بابل 67
البصرة 122
ميسان 67
الديوانية 111
ذي قار 183
الأنبار 16
صلاح الدين 73
المثنى 86
نينوى 15

- الشفاء: 1724 حالة، وكما يلي:

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بغداد الرصافة 239
بغداد الكرخ 269
مدينة الطب 6
النجف 45
السليمانية 102
أربيل 70
كركوك 103
كربلاء 81
ديالى 66
واسط 153
البصرة 62
ميسان 142
بابل 45
ذي قار 225
الديوانية 75
الأنبار 24
صلاح الدين 17

- الوفيات 94 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 16
بغداد الكرخ 4
مدينة الطب 5
النجف 2
السليمانية 10
اربيل 2
كربلاء 4
كركوك 2
ديالى 1
واسط 3
البصرة 8
ميسان 3
بابل 5
الديوانية 8
ذي قار 17
المثنى 4

- مجموع الأصابات : 62275
مجموع حالات الشفاء : 34741
الراقدين الكلي: 24967
الراقدين في العناية المركزة: 337
مجموع الوفيات:2567

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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