قيادى في قوى الحرية والتغيير بالسودان: الحكومة الإثيوبية بدأت في ملء سد النهضة سرًا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

قال محمد وداعة، القيادى في قوى الحرية والتغيير بالسودان، إن الحكومة الإثيوبية بدأت في ملء سد النهضة سرًا، ما تسبب فى نقص حصة المياه فى السودان.



ووفقا لبوابة أفريقيا الإخبارية، أفاد وداعة، في تصريحات صحفية: "جميع الأدلة تؤكد ذلك وأن السودان اشتكى من قلة المياه التي ترد له في يوليو الحالي"، مؤكدا أن "هذه الخطوة أدت إلى تفاقم أزمة الكهرباء. وفقا للصحف المحلية السودانية.

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ولفت القيادي السوداني إلى أنه "يزداد الأمر سوءا على السودان، متهما إثيوبيا بالسعي إلى تخزين المياه والتحكم فيها رغم إخلال ذلك بكل اتفاقيات المياه"، مشيرا إلى أن إثيوبيا "الآن تحتل نحو مليوني فدان من الأراضي السودانية"، ووصفها بـ"القوة الاستعمارية".

وعقد وزراء الري في كل من مصر وإثيوبيا والسودان مفاوضات حول ملف سد النهضة خلال اجتماعين، يومي السبت والأحد، وتجرى الاجتماعات بحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا، وممثلي مكتب الاتحاد الأفريقي ومفوضية الاتحاد الأفريقي، والخبراء القانونيين من مكتب الاتحاد الأفريقي.

وقام الوفد المصري باستعراض الوضع المائي لمصر، مشيرا إلى المساعي المصرية للتوصل الى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح الدول الثلاث وبما يعزز من التعاون الإقليمي فيما بينها من خلال التقدم بمقترحات تتسق مع المعايير المتعارف عليها دوليا والمرتبطة بمثل هذه القضايا.