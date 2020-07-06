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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رواد السوشيال ميديا إلى الناشط المصري "جمال عيد": المصريون الشرفاء لن يخدعهم المنافقين والخونة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
شن عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "رواد السوشيال ميديا"، هجومًا عنيفًا على الناشط المصري جمال عيد، لمحاولته بث وإثارة الفوضى وأعمال التخريب لهدم الدولة المصرية.
وقال رواد السوشيال ميديا: "أنت لا تكل ولا تمل في سعيك الدائم والمتواصل للتخريب والهدم وإشاعة عدم الاستقرار في مصر .
وتساءل الناء: "هل يجب على الدولة المصرية السكون على محاولات المخربين من أمثالك لاستغلال مواقع التواصل الاجتماعي للتشكيك في جهود الدولة ومؤسساتها ونشر الأخبار الكاذبة وإثارة الفوضى ببث الشائعات؟".
كما تساءل رواد السوشيال ميديا: "هل ينبغي على الشرفاء والمخلصين أن يصمتوا على تلك المحاولات المغرضة؟ ألا يجب مواجهة تلك التجاوزات التي تهدد الأمن والاستقرار بالقانون.. أليست هذه دولة القانون يا أخ جمال؟".
ووجه رواد السوشيال رسائل نارية من العيار الثقيل إلى الناشط جمال عيد: "المصريين الشرفاء الواعين لن يخدعهم الكذابين والمنافقين والخونة الذين يقتاتون على التمويلات الخارجية المشبوهة".
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