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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رواد السوشيال ميديا إلى الناشطة المصرية ليلى سويف وبناتها: إلى أي مدى يمكن أن تصل أكاذيبكم أيها الخونة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
شن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "رواد السوشيال ميديا"، هجومًا حادًا على الناشطة المصرية ليلى سويف وبناتها، بسبب الشائعات وفبركة الأخبار والمسرحيات الهزلية اللائي يصدرهن إلى رواد السوشيال
وقال رواد السوشيال: "إلى أي مدى يمكن أن تصل أكاذيبكم أيها الخونة العملاء؟ ألن تتوقفي أنتي وأبنائك عن تلك المسرحيات الهزلية التي تملئون بها فضاء السوشيال ميديا بالشائعات المفبركة؟".
وأكد الرواد: "إلى متى تستمر تلك الإدعاءات والأكاذيب؟ نجد الإجابة على أسئلتنا المحيرة فالأحداث الدرامية تنتهي دائما إلى جماعة الإخوان الإرهابية، فكلكم أيها الفوضويين والإخوان الإرهابيين وجهان لعملة واحدة".
وأوضح رواد السوشيال: "بذمتك يا دكتورة.. هل تعتقدي أن أحدًا يصدق أكاذيبك سوى أكشاك الشائعات الإخوانية التي تمولها تركيا وقطر ومعامل الأكاذيب المتحالفة معهم؟".
وأشار الرواد: "لقد كشف المصريون بعد ثورة 30 يونيو المجيد حقيقة وجوهكم القبيحة ومن يقفون خلفكم.. هل تعتقدون أن الخيانة والعمالة للخارج حصن لكم من غضبة المواطنين الشرفاء.. ولكن هيهات لما توعدون".
كانت هذه تفاصيل خبر رواد السوشيال ميديا إلى الناشطة المصرية ليلى سويف وبناتها: إلى أي مدى يمكن أن تصل أكاذيبكم أيها الخونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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