صحيفة: الإمارات كانت ولا تزال وستبقى حكومة المستقبل واستباق الحاضر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يوليه 2020

أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، إن حكومة دولة الإمارات أكدت على مر السنوات أنها من أكثر الحكومات ديناميكية ومرونة في العالم، وهو ما يبدو جلياً من خلال تعاملها مع الأحداث الطارئة والتحديات المفاجئة وقدرتها على التعامل بالسرعة الواجبة بالطريقة التي تكفل مواصلة مسيرة التنمية، وتعزيز تنافسية الدولة الذي أكدته أغلب المؤشرات ذات الصلة.



ونوهت صحيفة "الوطن" الإماراتية الصادرة اليوم الاثنين تابعها "الخليج 365"، إلى أن الخبرات والمسيرة الطويلة في الإبداع الإداري على المستوى الوطني التي كانت لها نتائج إيجابية على كافة القطاعات جعلت تجربة الحكومة الثرية مصدر إلهام بتفردها ونجاحها وتميزها بالكثير من الآليات التي يتم من خلالها مواكبة الزمن واستباقه عبر استشراف الغد وصناعة القرار وفق الرؤية البعيدة والدروس المستقاة من الأوضاع المعاصرة، وما يتم استخلاصه عبر التحليل العميق للتجارب الناجمة عن التحديات وكيفية صناعة القرار الأنسب لتستمر المسيرة التي تقوم على الإبداع والابتكار وصناعة نهضة لا تعرف الحدود.

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وقالت إن الهيكل الجديد للتشكيلة الوزارية، لحكومة دولة الإمارات، يدل على التميز وتنوع المشاركة عبر دمج الخبرات لتعزيز قوة الكثير من القطاعات الرئيسية، ودعم العمل بروح الفريق، خاصة أن الهيكلة الجديدة تأتي انطلاقاً من التصميم على تحقيق الأهداف الكبرى والمسؤوليات المتنامية والمتزايدة، والظرف الناجم عن "كوفيد - 19" وتداعياته العالمية والمحلية والآلية القوية التي تم من خلالها مواجهته على الصعيد المحلي، وهو ما دفع لتعزيز القدرات بطريقة جديدة واستنباط آليات تكفل ضمان العمل المناسب في مواكبة الأولويات التي يفرضها الظرف المتسارع والأوضاع الدقيقة والاستعداد لأي تطورات عالمية قد يكون لها انعكاسات على الجميع سواء من حيث حجمها أو مدة استمراريتها، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالقول " الحكومة الجديدة أمامها عام واحد لتحقيق الأولويات الجديدة.. والتغييرات المستمرة ستبقى شعار المرحلة القادمة وصولاً لأفضل نموذج حكومي يواكب العصر الجديد.. ويحقق تطلعات شعب الإمارات خلال المرحلة القادمة".

ولفتت إلى أن دمج وزارات وإنشاء واستحداث أنماط جديدة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، يبين أن حكومة دولة الإمارات كانت ولا تزال وستبقى حكومة المستقبل واستباق الحاضر، تجيد توليد الحلول السريعة والتي لم تعرف الجمود يوماً من خلال الإنجازات التي كفلت من خلالها تحصين زخم المسيرة التنموية ومضاعفة الأهداف والمزج بين الخبرات والدماء الشابة التي تتصف بالمرونة، وتمتلك من العلوم والقدرات ما يؤهلها لتؤدي دورها الوطني بالشكل الأمثل.

وأكدت "الوطن" في ختام افتتاحيتها ثقتها بإمتلاك الإمارات من القدرات التي نفخر بها في ظل قيادتنا الرشيدة، ما يمكننا من الحفاظ على التقدم الكبير وتطوير كافة القطاعات الرئيسية ومواصلة السير نحو المستقبل بما يكفل أن يكون امتداداً للحاضر المشرق الذي ننعم فيه بكل مقومات الحياة الكريمة وما يرفد السعادة في الوطن الأجمل والأغلى والأقوى