شكرا لقرائتكم واشنطن وفيروس الصين.. ترمب يلوح بعقوبات جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وسط استمرار التوتر بين البلدين، عاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإثنين إلى اتهام الصين بالتسبب بأضرار فادحة للعالم جراء فيروس كورونا.

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر: الصين تسببت بأضرار فادحة لأميركا وللعالم أجمع.

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إلى ذلك، كشف رئيس الموظفين في البيت الأبيض مارك ميدوز أن الرئيس الأميركي يدرس عدة أوامر تنفيذية تستهدف الصين، وقد تشمل بعض الصناعات أو القيود على الهجرة والتأشيرات، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

يذكر أنه خلال الأشهر الماضية، كرر ترمب اتهاماته لبكين بالتسبب بتلك الأزمة العالمية، جراء عدم الشفافية في التعامل مع الفيروس المستجد الذي ظهر لأول مرة في ووهان وسط الصين في ديسمبر الماضي.

كما وصف مرارا مع عدة مسؤولين في إدارته، على رأسهم وزير الخارجية مايك بومبيو، كورونا بالفيروس الصيني، ما أثار حفيظة بكين.