رواد السوشيال ميديا إلى الناشطة المصرية آية حجازي: ألا يكفيكي العبث بمصائر الأطفال

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هاجم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "رواد السوشيال ميديا"، الناشطة المصرية آية حجازي، مشبهين إياها بتجار الأطفال وتعذيبهم، حيث إنها استغلت الثغرات القانونية في الحصول على البراءة رغم ثبوت تحريضها للأطفال بإلقاء الطوب على القوات الأمنية أعقاب يناير 2011. وقال رواد السوشيال: "جرائمك لا تسقط بالتقادم.. تعذيب للأطفال وتسريحهم وتعريضهم للاغتصاب واغتيال براءتهم وتحريضهم ضد الدولة.. السقوط في مستنقع العنصرية". وأكد الرواد: "ألا يكفيكي العبث بمصائر الأطفال؟ ثم تحاولين الترويج للعنصرية البغيضة التي انتفض العالم ضدها". وأوضح رواد السوشيال: "لا مجال للدهشة أو الاستغراب! فمن هم أمثال ممن تخلوا عن الثوابت الوطنية ليس من الغريب أن يتخلوا عن المبادئ الإنسانية".