رواد السوشيال ميديا إلى الناشطة المصرية ليلى سويف وبناتها: إلى أي مدى يمكن أن تصل أكاذيبكم أيها الخونة

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شن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "رواد السوشيال ميديا"، هجومًا حادًا على الناشطة المصرية ليلى سويف وبناتها، بسبب الشائعات وفبركة الأخبار والمسرحيات الهزلية اللائي يصدرهن إلى رواد السوشيال وقال رواد السوشيال: "إلى أي مدى يمكن أن تصل أكاذيبكم أيها الخونة العملاء؟ ألن تتوقفي أنتي وأبنائك عن تلك المسرحيات الهزلية التي تملئون بها فضاء السوشيال ميديا بالشائعات المفبركة؟". وأكد الرواد: "إلى متى تستمر تلك الإدعاءات والأكاذيب؟ نجد الإجابة على أسئلتنا المحيرة فالأحداث الدرامية تنتهي دائما إلى جماعة الإخوان الإرهابية، فكلكم أيها الفوضويين والإخوان الإرهابيين وجهان لعملة واحدة". وأوضح رواد السوشيال: "بذمتك يا دكتورة.. هل تعتقدي أن أحدًا يصدق أكاذيبك سوى أكشاك الشائعات الإخوانية التي تمولها تركيا وقطر ومعامل الأكاذيب المتحالفة معهم؟". وأشار الرواد: "لقد كشف المصريون بعد ثورة 30 يونيو المجيد حقيقة وجوهكم القبيحة ومن يقفون خلفكم.. هل تعتقدون أن الخيانة والعمالة للخارج حصن لكم من غضبة المواطنين الشرفاء.. ولكن هيهات لما توعدون".