شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل 49 اقتراحا برغبة أمام البرلمان.. تقنين أوضاع الباعة الجائلين الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظر مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال 49 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى حول اقتراحات برغبة مقدمة من النواب وافقت عليها اللجنة كلها وتتعلق بدعم مستشفيات دمياط العام والفشن المركزي ببني سويف وإنشاء مستشفى بحي المنتزه ثالث بالإسكندرية وامداد مديرية صحة أسيوط بكميات إضافية من مصل عقر الكلاب وتقنين أوضاع الباعة الجائلين بعربات القطار

كما تضمنت تحقيق مطالب تخص العملية التعليمية مثل إنشاد مدرسة إعدادية بقرية ابو حرص بأبوتيج بأسيوط، وتخصيص أرض لإنشاء مدرسة بمدينة أسيوط ومدرسة تعليم اساسي بمركز سيدي سالم بكفر الشيخ، وإنشاء مجمع مدارس بالمرج الغربية، وإحلال وتجديد عدد من المدارس بعدد من المحافظات.

ونعرض الاقتراحات برغبة بالتفصيل كما يلى

1. اقتراح مقدم من النواب أحمد رسلان، رزق جالى، سعداوى راغب، بشأن إنشاء طريق يربط مدينة الحمام بمدينة برج العرب من الناحية الجنوبية- محافظة الإسكندرية.

2. اقتراح مقدم من النائب صلاح عياد، أحمد خليل خيرالله، أحمد الشريف،بشأن رصف الطريق بين مدينتى برج العرب والحمام – محافظة الإسكندرية.

3. اقتراح برغبة من النائب سيد أحمد محمد سيد أحمد،بشأن إنشاء سجل مدنى بقرية الملاحة مركز سيدى سالم – محافظة كفر الشيخ.

4. اقتراح برغبة من النائب بسام فليفل،بشأن إنشاء سجل مدنى بقرية الطيبة – مركز نبروه، وسجل مدنى بالوحدة المحلية لميت الكرما- مركز طلخا – محافظة الدقهلية.

5. اقتراح برغبة من النائب حسن سيد خليل،بشأن إنشاء وحدة مطافئ بقرية الرمادى قبلى أو الرمادى بحرى- محافظة أسوان.

6. اقتراح من النائب ممتاز دسوقى،بشأن تخصيص الشقتين الكائنتين بالوحدة المحلية بأولاد الياس – مركز صدفا- محافظة أسيوط مقراً للسجل المدنى الفرعى.

7. اقتراح من النائب أحمد أبو علم،بشأن افتتاح سجل مدنى بالوحدة المحلية قرية الزرابى- مركز أبو تيج - محافظة أسيوط.

8. اقتراح من النائب فايقة فهيم،بشأن إنشاء قسم شرطة ثالث بمدينة الزقازيق- محافظة الشرقية.

9. اقتراح من النائب سمير رشاد أبو طالب،بشأن الموافقة على تأمين مباريات فريق مركز شباب سمالوط بالقسم الثالث بالدورى الممتاز لكرة القدم- بمركز سمالوط- محافظة المنيا.

10. اقتراح من النائب أحمد رسلان، ورزق جالى،بشأن نقل ولاية قروى الخريجين من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إلى محافظة مطروح.

11. اقتراح من النائب إبراهيم عبد العزيز القصاص،بشأن تغطية الأجزاء المتبقية من المروى الموجود بقرية أبو شويته بمركز الحامول – محافظة كفر الشيخ.

12. اقتراح من النائب بسام فليفل،بشأن سرعة الانتهاء من تغطية ترعة الساحل بطول شارع المعاهدة مركز طلخا – محافظة الدقهلية.

13. اقتراح من النائب أحمد العوضى،بشأن تغطية (300م) من ترعة المسلمانية من كوبري عزبة صقر حتى مزلقان السكة الحديد بمدينة السنبلاوين محافظة الدقهلية.

14. اقتراح من النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن صرف المستحقات المالية لعدد (178) موظف بمديرية الزراعة بمحافظة المنيا.

15. اقتراح من النائلب سمير رشاد أبو طالب،بشأن إنشاء وحدتين بيطريتين بقرية القمادير مجلس قروى بنى غنى، وقرية الصليبة مجلس قروى شوشة - مركز سمالوط – محافظة المنيا.

16. اقتراح من النائبة مى البطران،بشأن تعميم ماكينات الصراف الآلى (ATM) الناطقة بجميع محافظات الجمهورية لخدمة ضعاف البصر والمكفوفين.

17. اقتراح من النائب أحمد مصطفى الفرجانى،بشأن تركيب ماكينات صرف آلى بمدينة سنورس – محافظة الفيوم.

18. اقتراح من النائب أحمد مصطفى الفرجانى،بشأن تركيب ماكينات صرف آلى بالمجلس القروى لقرى وعزب سنهور البحرية بمركز سنورس – محافظة الفيوم.

19. اقتراح من النائب أحمد رسلان، رزق جالي،بشأن عمل محاور تنمية في طريق إسكندرية – مطروح الساحلي التابع لجهاز التعمير من سيدي عبدالرحمن حتى فوكة وربطه بطريق الجيش جنوبًا.

20. اقتراح من النائب أحمد رسلان، رزق جالي،بشأن تشغيل منظومة الصرف الصحي بمدينة الضبعة – محافظة مطروح.

21. اقتراح من النائب سيدأحمد محمد سيدأحمد،بشأن توسعة محطة معالجة أبوغنيمة – مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ.

22. اقتراح من النائب بسام فليفل،بشأن الانتهاء من محطة مياه قرية كفر الأبحر – مركز نبروه – محافظة الدقهلية.

23. اقتراح من النائب محمد الزاهد،بشأن عمل إدارة للأوقاف بمدينة العاشر من رمضان – محافظة الشرقية.

24. اقتراح من النائب أحمد علي إبراهيم، بشأن توصيل الصرف الصحي لبعض الشوارع بحي المرج – محافظة القاهرة.

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25. اقتراح من النائب أسامة العبد،بشأن دعم مستشفى دمياط العام بمناظير جهاز هضمي ونساء وولادة، وآلات جراحة.

26. السيد العضو/ بسام فليفل،بشأن توفير الأجهزة الطبية اللازمة للوحدات الصحية بقرى مركزي طلخا ونبروه – محافظة الدقهلية.

27. اقتراح من النائب أبوالعباس فرحات،بشأن إنشاء مستشفى عام بحي المنتزه ثالث – محافظة الإسكندرية.

28. اقتراح من النائب علي أبودولة،بشأن الموافقة على تجهيز مستشفى الفشن المركزي بجهاز أشعة رنين مغناطيسي – محافظة بني سويف.

29. اقتراح من النائب أحمد همام،بشأن إطلاق اسم المسعف الشهيد/حمادة المتولى محمود، على الوحدة الصحية لقرية الزهايرة – مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية.

30. اقتراح من النائب إبراهيم نظير،بشأن تعديل تشكيل لجان الأورام الخاصة بالتأمين الصحى، وبالمجالس الطبية المتخصصة.

31. اقتراح من النائبة سهير الحادى،بشأن إنشاء مدرسة إعدادية بقرية أبو خرص – مركز أبو تيج – محافظة أسيوط.

32. اقتراح من النائب أبو العباس فرحات،بشأن إنشاء إدارة تعليمية للمنتزة أول وتقسيم الإدارة الحالية إلى إدارتين – محافظة الإسكندرية.

33. اقتراح برغبة من النائب محمد حمدى دسوقى،بشأن تنفيذ قرار تخصيص أرض لإنشاء مدرسة على أرض جراج اليوم الواحد الكائن بتقاطع شارع التحكم المركزى وشارع عزت جلال بمدينة أسيوط.

34. اقتراح من النائب سيد أحمد محمد سيد أحمد،بشأن إنشاء مدرسة أبو راضي للتعليم الأساسي بمركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ.

35. اقتراح برغبة من النائب بسام فليفل،بشأن إحلال وتجديد مدرسة طلخا الإعدادية بنين بمركز بلقاس– محافظة الدقهلية.

36. السيد العضو/ بسام فليفل، بشأن إحلال وتجديد مدرسة الطويلة الابتدائية (إدارة طلخا) – محافظة الدقهلية.

37. اقتراح برغبة من النائب أحمد على إبراهيم،بشأن إنشاء مجمع مدارس بأرض حوض العلوة رقم (10) الكائنة بالمرج الغربية – محافظة القاهرة.

38. اقتراح برغبة بسام فليفل،بشأن رصف طريق الديروتين من أول مفارق بهوت حتى مدخل القرية، ثم من أول كوبري الطيبة حتى مدخل قرية الطيبة من الجهة الأخرى – محافظة الدقهلية.

39. اقتراح برغبة / غريب حسان،بشأن إنشاء ميدان وكوبري علوي بمدخل حي مبارك القديم أمام استراحة المغربي – محافظة جنوب سيناء.

40. اقتراح برغبة تامر عبدالقادر،بشأن إعادة رصف الطريق الرابط بين قرى غرب الموهوب وأبومنقار وأبوهريرة – محافظة الوادي الجديد.

41. اقتراح من النائب محمد عبد العزيز الغول،بشأن تقنين أوضاع الباعة الجائلين داخل عربات القطار.

42. اقتراح برغبة من النائب /محمد حمدى دسوقى، بشأن إمداد مديرية الصحة بمحافظة أسيوط بكميات إضافية من مصل عقر الكلاب.

43. اقتراح من النائب سماح سعد جبرائيل، بشأن وضع صدادات شوكية أرضية تسمح للمركبات بعبور المزلقانات في اتجاه واحد.

44. اقتراح من النائب سمير رشاد أبو طالب،بشأن صرف التعويضات للأهالي عن نزع ملكية (274) فدان لإقامة كوبري محور نهر النيل – مركز سمالوط – محافظة المنيا.

45. اقتراح برغبة عامر الحناوى،بشأن إيقاف قطار VIP في محطة دراو – محافظة أسوان.

46. اقتراح من النائب نضال السعيد،بشأن تنفيذ بلاط إنترلوك لشوارع السلام، إبراهيم الدسوقى، عبد الفتاح جعفر- بيجام-شبرا الخيمة- محافظة القليوبية.

47. اقتراح من النائب نضال السعيد،بشأن عمل بلاط إنترلوك للشوارع الرئيسية فى منطقة بيجام- حى غرب شبرا الخيمة – محافظة القليوبية.

48. اقتراح من النائب رضا البلتاجى،بشأن ضم مسار الترام القديم لتوسعة شوارع حى حلوان- محافظة القاهرة.

49. - اقتراح من النائب نور الدين عبدالرزاق،بشأن توفير الاعتماد المالي من وزارة النقل لإنشاء كوبري مشاة علوي يربط منطقة ساحل طما الغربي بمدينة طما – محافظة سوهاج.