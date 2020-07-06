رئيس طاقة "النواب": "جهاز تنظيم المخلفات" طفرة لإنهاء أزمة القمامة فى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن إنشاء جهاز تنظيم المخلفات سيكون طفرة لإنهاء أزمة القمامة في مصر.
جاء ذلك، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الاثنين،على هامش اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب السويدي، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، بحضور النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية.
وأشاد السويدي، بإصرار الحكومة واللجنة على الإنتهاء من مشروع القانون قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، مؤكدا أن مشروع القانون جاء إلى المجلس وبعد تواصل اللجنة، بعد غياب على مدار سنوات من قبل حكومات سابقة .
ورأى السويدي أن هذا القانون يمثل مستقبل مصر بشأن البيئة والنظافة العامة، معربا عن أمله في أن ينتهي المجلس من التصويت عليه قبل انتهاء الدورة البرلمانية.
ولفت إلى أن مشكلة القمامة كانت تتمثل في التعامل مع أكثر من وزارة مما أدى إلى تضارب الاختصاصات وعرقل تنظيم العمل، موضحا أن إنشاء هذا الجهاز يعد بداية حقيقية للانتهاء من هذه الأزمة التي تعد محل شكوى من الجميع .
وأوضح أن هذا الجهاز سيجعل دور وزارة البيئة استراتيجيا وليس منفذا بشكل واضح كما هو عليه الأن، منوها إلى أن الدور سيكون على عاتق المحليات والأجهزة العمرانية بإشراف من وزارة البيئة.
وتوقع السويدي أن تشهد منظومة المخلفات تطورا كبيرا خلال المرحلة المقبلة، وأن تشهد أزمة القمامة انفراجه حقيقية خلال عام من بدء تنفيذ هذا القانون على أرض الواقع.
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