البيئة: الانتهاء من المدافن والمحطات الوسيطة فى 27 محافظة خلال عامين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن منظومة إدارة المخلفات الجديدة تقوم علي تطوير وتجهيز البنية التحتية اللازمة في جميع المحافظات على التوازى على أن يتم الانتهاء من المدافن والمحطات الوسيطة، فى 27 محافظة للتخلص من القمامة في كافة المحافظات خلال عامين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة برلمانية مشتركة من الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، ومكتب لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الأثنين، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد.
وأضافت وزيرة البيئة، أنه سيتم الانتهاء من مخلفات المصانع خلال أربع سنوات، لافته إلي أن التجانس والتكامل بين جميع الجهات المعنية، حيث أن هناك عدد من المحافظات تستطيع طرح عقود تشغيل "جمع وفرز ، ونقل ، وتدوير للقمامه"، أما وزارة الانتاج الحربي ستعمل برفع كفاءة المصانع.
وأشارت ياسمين فؤاد، إلي أن وزارة التخطيط تعمل علي توفير التمويل اللازم، أما وزارة المالية ستقوم بتجهيز عقود التشغيل، بينما تقوم وزارة التنمية المحلية بتجهيز وحدة التمويل المركز مع المحافظين.
وتابعت ياسمين فؤاد، "مينفعش دوله تنقل تجربة دولة أخري "كوبي باست"، كما أكدت أن طبيعة المحافظات المصرية مختلفة "، مشيرة إلى أن هناك محافظات الدلتا يختلف فيها بناء المدفن عن المحافظات الأخرى.
وأكدت فؤاد أن قانون المخلفات مهم، لاسيما وأنه يتضمن تفاوت وفصل فى الأدوار والمسؤليات بين الوزارت، لافتة أن القانون يتعامل مع المحافظة كلها ولا يفرق بين الأحياء العادية والمجتمعات العمرانية الجديدة.
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