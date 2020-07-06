شكرا لقرائتكم خبر عن فيديوجراف.. قطر تنفق 35 مليون دولار للسيطرة على مسجد كوبنهاجن الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوجراف يسلط الضوء على المحاولات القطرية المستمرة للسيطرة على المساجد الكبرى فى الدول الأوروبية، حيث أشارت إلى أن هناك حالة من القلق فى الدنمارك من الدعم القطرى للتطرف عبر التبرعات، ونقل تحذيرات صحيفة بريلفينسكى من سيطرة قطر على مسجد كوبنهاجن الكبير ومطالبات بالتحقيق فى تبرعات الدوحة للمؤسسات والمساجد.

وأشار إلى أن حزب الشعب الدنماركي تساءل عن الهدف الحقيقي التمويلات، حيث تبرعت إدارة تميم بأكثر من 35 مليون دولار لصندوق المسجد وافتتحت مدرسة مجانية فى ارهوس لاستقطاب المتطرفين.

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ونقل الفيديو تصريحات ماتياس تيسافى وزيرة الهجرة الدنماركية التى أكدت أن قطر تسعى لتقويض الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الانسان، ولفت الى أن قطر رفعت تمثيلها في إدارة المسجد لـ 5 أفراد للسيطرة على أنشطته وأطاحت ب، 3 أعضاء اعترضوا على إدارة رجال تميم للمسجد، وأشار إلى أن حكومة كوبنهاجن تناقش مشروع قانون لحظر التمويلات المشبوهة.