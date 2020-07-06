شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد المسعود: تحركات خفض أسعار الطاقة للمصانع خطوة مبشرة لدعم القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن تحركات وزيرة الصناعة للنظر فى مراجعة أسعار الطاقة المقدمة للمصانع، واستئناف عمل اللجنة المشكلة لبحث الأسعار خطوة هامة وتم المطالبة بها خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن أصحاب المصانع قدموا العديد من المذكرات لوزيرة الصناعة لمراجعة أسعار الطاقة المقدمة لمصانعهم، لا سيما فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها الدولة المصرية والتى تستلزم دعم لهم فى تلك الأزمة وخفض أسعارها لاستمرار القدرة على مواصلة العمل والإنتاج فى القطاع.

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ولفت المسعود، فى بيان له، أن تقليل أسعار الطاقة سينعكس بشكل إيجابى على الطاقة الانتاجية لهذه المصانع، فالدولة لن تخسر إذا خفضت أسعار الطاقة، بقدر ما ستحصل عليه من منتجات محلية ستساهم فى تنفيذ خطة الحكومة للتوسع فى المنتج المحلى ودعم الصناعة الوطنية.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة البت فى أسعار الطاقة المقدمة للمصانع، ووصع آلية جديدة للتعامل مع الديون التى تتراكم على المصانع، وذلك لدعم الصناعة المصرية وتذليل العقبات أمام المستثمرين وأصحاب المصانع.