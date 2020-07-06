شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تعلن اجراء قرعة أونلاين على وحدات الإسكان الاجتماعى السبت القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين عن اجراء قرعة علنية "أونلاين" على وحدات الإسكان الاجتماعى التي تم التقدم لحجزها في يناير الماضى ، و ذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر السبت القادم الموافق 11 يوليو .

وأضافت لجنة الإسكان، أن القرعة تجرى أونلاين في حضور نقيب الصحفيين ضياء رشوان و رئيس لجنة الإسكان محمد سعد عبد الحفيظ و أعضاء مجلس النقابة، مشيرا الى أن إجراءات القرعة ستنقل على صفحة لجنة الإسكان على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

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وكانت لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين قد أعلنت من قبل عن فتح باب التقدم لوحدات الإسكان الاجتماعى التى تم تخصيصها لأعضاء النقابة من صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى وعددها "1108" وحدات.

وأضافت اللجنة ، أن هناك 100 وحدة فى مدينة الشروق بمساحة 75 مترا "إسكان مدعوم" بمبلغ 178000 جنيه، و"غير مدعوم" بمبلغ 263000 جنيه، بخلاف 5% كمبلغ للصيانة، و 100 وحدة في مدينة العبور بمساحة 70 مترا "إسكان مدعوم " بمبلغ 154000 جنيه و"غير مدعوم" سيتم إعلانه خلال أيام، بخلاف 5% كمبلغ للصيانة، و 108 وحدات في مدينة 6 أكتوبر بمساحة63 مترا "إسكان مدعوم"بمبلغ 135000 جنيه، و "غير مدعوم" سيتم إعلانه خلال أيام، بخلاف 5% كمبلغ للصيانة، و 200 وحدة في مدينة برج العرب بمساحة 90 مترا "إسكان المدعوم" بمبلغ 197000 جنيه "غير مدعوم" بمبلغ 276246 جنيها، بخلاف 5% كمبلغ للصيانة و 100 وحدة في الإسماعيلية (القنطرة غرب) بمساحة 90 مترا "إسكان مدعوم" بمبلغ 197000 جنيه و"غير مدعوم" بمبلغ 276246 جنيها، بخلاف 5% كمبلغ للصيانة و 100 وحدة في الإسماعيلية التل الكبير بمساحة 90 مترا "إسكان المدعوم" بمبلغ 197000 جنيه "غير مدعوم" بمبلغ 276246 جنيها، بخلاف 5% كمبلغ للصيانة و 100 وحدة أسيوط الجديدة بمساحة 90 مترا "إسكان مدعوم" بمبلغ 184000 جنيه ،و"غير مدعوم" بمبلغ 279491 جنيها، بخلاف 5% كمبلغ للصيانة و 100 وحدة سوهاج الجديدة بمساحة 100 مترا "إسكان مدعوم" بمبلغ 184000 جنيه "غير مدعوم" بمبلغ 279491 جنيها، بخلاف 5% كمبلغ للصيانة 100 وحدة قنا الجديدة بمساحة 90 مترا "إسكان مدعوم" بمبلغ 184000 جنيه "غير مدعوم" بمبلغ 279491 جنيها، بخلاف 5% كمبلغ للصيانة و 100 وحدة المنيا الجديدة بمساحة 90 مترا "إسكان مدعوم" بمبلغ 184000 جنيه "غير مدعوم" سيتم إعلانه خلال أيام، بخلاف 5% كمبلغ للصيانة.