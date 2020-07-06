شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يطلب من الأعضاء ترك مقاعد الوزراء فى الجلسة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، من الأعضاء خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، عدم الجلوس فى المقاعد المخصصة للوزراء بالقاعة الرئيسية التى تشهد انعقاد الجلسة العامة، قائلا: "على النواب ترك مقاعد الوزراء والجلوس فى مقاعدهم".

ويناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنه 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 1968 بشأن القيادة والسيطرة علي شؤون الدفاع عن الدولة وعلي القوات المسلحة، والقانون رقم 20 لسنه 2014 بإنشاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وذلك بما يقضي بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة، والقانون رقم 232 لسنه 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة يحظر في المادة 103 منه على الضباط إبداء الآراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسية أو الانتماء إلي الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية كما يحظر علي الضباط الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.

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