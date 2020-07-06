شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. 40 سيارة إسعاف تحمل جثث مرتزقة أردوغان بعد قصف الوطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وثق فيديو حشد كبير لنحو 40 سيارة إسعاف بعضها تابع للطب الميداني ترافقها حراسة أمام مقبرة طريق الشط في طرابلس على تمام التاسعة من صباح أمس الأحد.

وأشارت منصات إعلامية تركية معارضة إلى أن هذه السيارات يعتقد أنها كانت تحمل جثث مرتزقة سوريين نتيجة قصف قاعدة الوطية أمس وتم دفنهم بطرابلس.

كانت مصادر عسكرية ليبية أكدت إن المقاتلات الحربية تمكنت من تنفيذ تسع ضربات جوية دقيقة للغاية على منظومة الدفاع الجوى التركى التى تم نصبها مؤخرا فى قاعدة الوطية الجوية غرب طرابلس، مشيرة لنجاح الطائرات الحربية فى تحييد منظومة دفاع جوي تركي من طراز هوك وتدمير 3 رادارات بالكامل.

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كانت وزارة الدفاع التركية قد كشفت عن أن انظمة الدفاع الجوى تضررت بالفعل من القصف المجهول الذى تعرضت له داخل القاعدة الليبية، وذلك وفق مصادر إعلامية.