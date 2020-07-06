شكرا لقرائتكم خبر عن تلقى طلبات الموظفين الراغبين فى الانتقال لمجلس الشيوخ لليوم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الأمانة العامة لليوم التاني علي التوالي، أعمالها في تسليم الموظفين الراغبين في انتقالهم إلي مجلس الشيوخ، استمارة البيانات المُعدة لهذا الغرض والتى تتضمن طلب برغبته فى النقل، واستلامها منهم في أعقاب الانتهاء من ملء كافة البيانات المطلوبة.

وحرصت الأمانة العامة لمجلس النواب، بقيادة المستشار محمود فوزي، على وضع منشور تفصيلى بكافة أروقة البرلمان، يتضمن كافة الإرشادات لمن يرغب من الموظفين فى الانتقال إلى مجلس الشيوخ، بعد صدور القانون رقم 141 لسنه 2020 وتطبيقاً لحكم المادة الثالثة منه.

ويجرى سحب الاستمارات وتسليمها اعتباراً من الأحد 5 يوليو 2020 حتى الأحد 12 يوليو 2020، خلال مواعيد العمل الرسمية، ولن تقبل نهائياً أى طلبات مقدمة بعد هذا الموعد.

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وأفاد المنشور، أن من يرغب من العاملين الحاليين بالأمانة العامة لمجلس النواب – من بين العاملين السابقين بمجلس الشورى الملغى – فى نقله إلى العمل بالأمانة العامة لمجلس الشيوخ، عليه سحب استمارة البيانات المعدة لهذا الغرض والتى تتضمن طلب برغبته فى النقل، وعليه استيفاء البيانات الواردة فى الاستمارة، ويلتزم بعدم إغفال أى منها، ويرفق بالاستمارة صورة من كارنيه الدخول، ويجوز لمقدم الطلب أن يُرفق بياناً مختصراً عن خبراته الوظيفية وشهادته العلمية أن وجد.