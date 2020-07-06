غوارديولا يحدد مشكلة فريقه بعد الخسارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تطرق مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، إلى الأمور الواجب على فريقه أن يفعلها بعد الخسارة المفاجئة أمام ساوثهامبتون بهدف مقابل لا شيء، ضمن أحداث الجولة 33 من البريمييرليغ.

وسيطر مانشستر سيتي على مجريات اللقاء معظم الوقت، لكنه فشل في ترجمة سيطرته إلى أهداف، كما ارتكب هفوات ساذجة تسببت في خسارته.

وقال المدرب الإسباني إن عليه إعادة اكتشاف الطريقة التي يستطيع من خلالها استغلال استحواذه على الملعب، بأفضل طريقة ممكنة.

وقال غوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة "مانشستر إيفنينغ نيوز" عقب انتهاء اللقاء "بشكل عام المباريات التي خضناها كانت أكثر من جيدة، لعبت بشكل أفضل من جيد لكن هذا ليس كافيا للفوز بالمباريات".

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وأضاف "خسرنا لكن لا نستطيع القول إننا لم نسجل كثيرا من الأهداف هذا الموسم، نتصدر من حيث عدد الأهداف، نخلق العديد من الفرص، لكننا برغم أننا نستقبل أهدافا أقل من الآخرين، نخسر العديد من المباريات".

وتابع "هذا ما يُصعّب عليّ مهمة البحث عن السبب، لكن يجب أن نتحدث عن المباراة والطريقة التي خاض بها اللاعبون اللقاء كي نتلقى أهدافا أقل ونحاول تسجيل المزيد".

وختم "أثق في أننا نستطيع فعل ذلك لأننا نفس الأشخاص الذين قاموا بالأمر ذاته في المواسم الماضية، نلعب بطريقة مشابهة هذا الموسم، لكنها ليس كافية للفوز بالمباريات".