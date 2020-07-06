كورونا في البلاد: إغلاق القاعات والنوادي الرياضيّة وتقييدات في المطاعم ودور العبادة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أقرّت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، مجموعة من التقييدات لمجابهة الزيادة في أعداد مُصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في البلاد، في الأيام الأخيرة، وبضمنها؛ إغلاق القاعات، والنوادي الرياضيّة، بالإضافة إلى فرض تقييدات على المطاعم ودور العبادة. تفاصيل أوفى فور ورودها...

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