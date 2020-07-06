مدرب بايرن ميونخ: هدفنا القادم دوري أبطال أوروبا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نقلت تقارير صحفية، عن مدرب بايرن ميونخ الألماني، هانز فليك، قوله إن لقب دوري أبطال أوروبا هو الهدف المقبل لفريقه، وذلك بعد أن توج بايرن هذا الموسم بثنائية الدوري والكأس في ألمانيا.

وأضاف فليك اليوم الإثنين "أتطلع بالفعل، بعد فترة الإجازة، إلى إعداد الفريق للهدف المقبل، وهو بالطبع يتمثل في دوري أبطال أوروبا".

وتستأنف منافسات دوري أبطال أوروبا في آب/أغسطس المقبل بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

وستحسم منافسات دوري الأبطال عبر بطولة مصغرة تحسم أدوار الثمانية وقبل النهائي والنهائي، تقام في العاصمة البرتغالية لشبونة، وستقام الأدوار بنظام مباراة واحدة.

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وقال فليك "نعرف أن مثل هذه المواجهات التي تحسم بمباراة واحدة، ليست بسيطة. حيث يفترض بك أن تكون مستعدا لأقصى درجة".

ويقام نهائي دوري الأبطال في 23 آب/أغسطس، ومن المفترض أن يخوض بايرن ميونخ أولا مباراة إياب دور الستة عشر أمام تشيلسي، علما بأن بايرن كان قد فاز ذهابا 3-0 في لندن.

وبعد الانتهاء من عمل يتعلق بالأمور التجارية اليوم الإثنين، يحصل لاعبو بايرن ميونخ على فترة راحة لمدة 13 يوما قبل بدء الاستعدادات لدوري الأبطال.

وقال فليك الذي قاد الفريق لتحقيق 11 انتصارا متتاليا منذ استئناف منافسات الدوري والكأس في ألمانيا في منتصف أيار/مايو: "اللاعبون سيكون لديهم الوقت الآن لالتقاط الأنفاس والتعافي الذهني وتجديد الطاقة".