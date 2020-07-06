"أيام التنظيم": أول مسرحية تطلقها السرايا بفترة كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يطلق مسرح السرايا العربي بالتعاون مع مسرح يافا، يوم الجمعة من الأسبوع القادم، مسرحية "أيام التنظيم"، وهي من تأليف أيمن إغبارية وإخراج الفنان، محمد عيد ومن بطولة، مكرم خوري، يوسف أبو وردة، وروضة سليمان.

وتعرض المسرحية للمرة الأولى في مسرح السرايا العربي في يافا القديمة يوم الجمعة الموافق ١٧.٧.٢٠، ويعتبر هذا العمل الأول الذي يطلقه مسرح السرايا في فترة كورونا.

ممثلو المسرحية، مكرم خوري، روضة سليمان ويوسف أبو وردة و

وتدور أحداث المسرحية حول تَقاطعات السياسة والجَريمة والمَال في المجتمع الفلسطيني في الداخل حيث تَتبصّر المسرحية

في تَحول هذا المجتمع من أرض خصبة للحركات السياسية في السبعينيات والثمانينيات إلى دفيئة للجريمة المُنظمة والفساد السياسي والاقتصادي في هذه الأيام.

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وتقع أحداث المسرحية في ليلة واحدة يلتقي بها ثلاثة أصدقاء على شرفة بيت مَشبوه، يُونس الذي عاد لتوه من خارج البلاد بعد غياب طويل، وموسى المُرشح لرئاسة السُلطة المَحلية، ورَجاء المتديّنة التي تُدير مَحل صِرافة.

المشتركُ بين هذه الشخصيات المذكورة أعلاه، هو كَونهم في الماضي أعضاء مؤسسون في تنظيم سياسي فعّال في أيام شبابهم فيجتمعون ليتذكروا مَاضيهم، وتطفوا علاقات ومشاعر الحب والكراهية والجَشع والغِيرة والأنانية والتدمير الذاتي بينهم بشكل واضح، بينما في الخلفية يبدو المجتمع الفلسطيني هَشا وغيرَ مستعدِ لأيّ "نكبة" جديدة من أيّ نَوع.

وعمل على تصميم الديكور الفنان، أشرف حنا وعلى التأليف الموسيقي الفنان، وائل أبو سلعو كما عملت في دور مساعدة المخرج السيدة فاطمة خطيب.