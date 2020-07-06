إصابة طالب في ابتدائيّة الخوارزمي في الطيبة بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلمت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إدارة مدرسة الخوارزمي الابتدائية في الطيبة، بإصابة أحد طلّابها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وطالبت إدارة المدرسة كل من احتكّ في الطالبة المُصابة، بالخضوع إلى الحجر الصحي لمدة أسبوعين، بحسب تعليمات وزارة الصحة.

ووفق وزارة الصحّة، فقد أُصيبت الطالبة في اليوم الثامن والعشرين من الشهر الماضي.

وقال مدير المدرسة، المربي هيثم برانسي لـ"عرب 48": "وصلتنا معلومات من وزارة الصحة، بأن أحد الطلاب في المدرسة اكتشف لديه إصابة بفيروس كورونا، وعليه قمنا وبالتعاون مع الوزارة بإعلام كل من اختلط بالطالب من طلاب للدخول للحجر الصحي"

وأضاف برانسي: "شكلنا ضغوطات على الوزارة لأجل إجراء فحوصات للطلاب المذكورين، للكشف عمّا إذا أصيبوا بالعدوى في الوقت القريب".

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واعتبر برانسي أنه "لا حاجة لدخول المدرسة للحجر الصحي"، معللا ذلك بالقول: "لأننا قمنا بإعلام كل الذين احتكوا بالطالب".

وأظهرت معطيات وزارة الصحة تشخيص عشرات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في عدة بلدات بالمجتمع العربي، اليوم.

وأعلن مجلس كفر قرع المحلي حالة الطوارئ، في ختام جلسة الطوارئ التي عقدها لبحث آخر التطورات بشأن انتشار الفيروس، صباح اليوم، في ظل ارتفاع عدد المصابين بكفر قرع.

ووفقا لحالة الطوارئ، قرر مجلس كفر قرع المحلي إغلاق جميع المتنزهات العامة في البلدة، وعلى رأسها متنزه البير والحوارنة، ومتنزه حديقة الألعاب الحوارنة، وإغلاق الملاعب الرياضية، وتجميد جميع النشاطات الرياضية والجماهيرية، وإغلاق تام لبيت المسنين.

كما قرر استقبال الجمهور في المجلس المحلي فقط للحالات الضرورية الطارئة، وبتنسيق مسبق من خلال مركز الخدمات البلدي على رقم 106، علما أن قسم الجباية يعمل كالمعتاد بعد أخذ جميع التدابير اللازمة، وفق تعليمات وزارة الصحة.