صحيفة: الريادة كانت دائماً عنوان الحكومة في الإمارات

الإثنين 6 يوليه 2020

قالت صحيفة خليجية، عام واحد أمام الحكومة الجديدة لتحقيق الأولويات، عام واحد لتسريع مسيرتنا التنموية عبر التسخير الأمثل لمواردنا الطبيعية والبشرية في تعزيز مكتسباتنا، عام لاستثمار الفرص ومواكبة المتغيرات العالمية التي فرضتها التحديات، والبناء على المنجزات الإماراتية، تجاوباً مع التطلعات الوطنية، ولضمان مستقبل مشرق للأجيال المقبلة.



وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الاثنين حكومة إماراتية جديدة، ضمن هيكلية عنوانها المرونة والسرعة في اتخاذ القرار، اعتمدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تضمنت دمج هيئات واستحداث وزارات دولة جديدة، والتحول بشكل أوسع في الخدمات الرقمية، و"ترشيق" منظومة الخدمات الحكومية، وفق آلية تضمن العمل الجماعي، والانسجام التام في تحقيق الأهداف الوطنية.

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وقالت إن الريادة كانت دائماً عنوان الحكومة في الإمارات، للعبور إلى المستقبل، وهي تؤكد هذه الريادة في هيكليتها الجديدة، مستفيدة من الدروس التي خلّفتها أزمة "كورونا" على العالم، باستحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بُعد، وإنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتركيز على الاقتصاد الذي ضم 3 وزراء، والأمن الغذائي الذي سيتولاه وزيران معنيان بتعزيز منظومتنا الغذائية وتطوير قطاعنا الزراعي.

واختتمت "الاتحاد" افتتاحيتها بالتأكيد على أن الحكومة بهيكليتها الجديدة، تترجم رؤية القيادة الرشيدة الساعية إلى أن تكون الإمارات الأفضل عالمياً في مختلف القطاعات، والبناء على مؤشرات دولية تصدرتها الدولة، ولضمان التنفيذ الأمثل للمشاريع والخطط والاستراتيجيات الطموحة التي وضعتها الدولة للولوج إلى الخمسين عاماً المقبلة