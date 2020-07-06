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إصابة مواطن برصاص مليشيات الحوثي في حيس جنوب الحديدة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 6 يوليه 2020

أصيب مواطن برصاص مليشيات الحوثي التي اطلقتها على منازل المواطنين في مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة.

 

 

وقال مصدر طبي في مستشفى الخوخة إن المواطن عبده محمد سالم النهاري البالغ من العمر(55)عام أصيب بطلقة نارية في الكتف الأيسر إثر إطلاق المليشيات النار على منازل المواطنين في حيس بشكل إجرامي.

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واضاف المصدر أنه تم تقديم الأسعافات الأولية للمواطن وان حالته الصحية مستقرة وسيقوم المستشفى بتقديم الرعاية الصحية الكاملة له.

 

 هذا وتواصل مليشيات الحوثي الإيرانية جرائمها بحق المدنيين بالقصف المدفعي وأستهداف منازلهم بالرصاص الحي والعيارات المختلفة دون أي اعتبار لما قد ينتج عنه من إصابات وسفك دماء المدنيين

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