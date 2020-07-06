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العربية: إصابة قيادات من الاستخبارات التركية في ليبيا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 6 يوليه 2020

كشفت قناة “العربية“، قبل قليل، عن إصابة قيادات من الاستخبارات التركية في القصف الجوي بليبيا.

 

وأكدت العربية في نبأ عاجل لها، إصابة قيادات بارزة من الإستخبارات التركية، جراء القصف الجوي على قاعدة الوطية في ليبيا.

 

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وفى وقت سابق كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب عن أن أحد القادة المهمين في الجيش التركي كان من بين القتلى الذين سقطوا إثر القصف الجوي على قاعدة الوطية الليبية.

 

وأكد المحجوب - في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الأحد - أنه لا يمكن للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يكسب من المغامرة العسكرية في ليبيا.

 

وأوضح المسئول العسكري الليبي أن 9 ضربات جوية استهدفت قاعدة الوطية التي تسيطر عليها ميليشيات الوفاق، ودمرت نحو 80% من الأهداف.

 

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