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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. دولة الإمارات ترسل 12 طناً من الإمدادات الطبية إلى البرازيل والان مع التفاصيل
الإثنين 6 يوليه 2020
أرسلت دولة الإمارات اليوم الإثنين طائرة تحتوي على 12 طناً من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى البرازيل في إطار التعاون المشترك، لدعم 12 ألفاً من العاملين في القطاع الصحي على احتواء "كوفيد - 19"، من خلال توفير أدوات الحماية الشخصية والوقائية.
وقال القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الدولة لدى البرازيل سعيد عبدالله الشحي: "تحظى البرازيل بأهمية كبيرة ضمن استراتيجية دولة الإمارات الخاصة بتعزيز وتوسيع علاقاتها مع دول أمريكا الجنوبية، وتعمل الدولة على مد جسور التعاون معها في المجالات المختلفة".
وأضاف: تأمل دولة الإمارات أن يساهم هذا التعاون البناء في تعزيز قدرات الطواقم الطبية والتمريضية وتوفير المزيد من الحماية لها.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات، قدمت حتى اليوم، أكثر من 1039 طناً من الإمدادات لأكثر من 70 دولة، استفاد منها أكثر من مليون من العاملين في المجال الطبي.
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