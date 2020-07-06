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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حضرموت، اللواء فرج البحسني يعلن عن تضامنه الكامل مع قوات النخبة الحضرمية والان مع التفاصيل
الإثنين 6 يوليه 2020
أعلن محافظ حضرموت، اللواء فرج البحسني، تضامنه الكامل مع قوات النخبة الحضرمية.
وجاء ذلك عندما طالب المحافظ البحسني من الرئيس عبدربه منصور هادي بإيقاف ما وصفها بالهجمة الممنهجة ضد ما يسمى قوات النخبة الحضرمية وهي تشكيل عسكري مليشاوي لا يخضع للشرعية ويتلقى الدعم من الامارات.
وطالب اللواء فرج سالمين البحسني، وهو يشغل قائدا للمنطقة العسكرية الثانية، في رسالة وجهها إلى الرئيس هادي، إلزام وزير الخارجية محمد الحضرمي، بتقديم الاعتذار عن ما وصفها إساءته لقوات النخبة الحضرمية وقيادة المنطقة العسكرية الثانية، حسب قوله.
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