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شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار انخفاض الإصابات الجديدة بكورونا في الصين والان مع التفاصيل
الإثنين 6 يوليه 2020
قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الاثنين إنه تم تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي في الخامس من يوليو، نزولا من ثماني حالات قبل يوم.
وأضافت اللجنة في بيان أن ثلاثا من الحالات الجديدة واردة من الخارج في حين سجلت العاصمة بكين حالة إصابة جديدة واحدة، ولا توجد حالات وفاة جديدة.
وسجلت الصين 11 حالة إصابة جديدة بكورونا بلا أعراض بزيادة عن سبع حالات قبل يوم.
وأضافت اللجنة أنه بحلول الخامس من يوليو بلغ مجمل عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في بر الصين الرئيسي 83557 حالة.
وما زال عدد حالات الوفاة بكورونا في الصين يبلغ 4634 حالة كما هو دون تغيير منذ منتصف مايو.
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