شكرا لقرائتكم خبر عن "العربية للطيران أبوظبي" تدشّن عملياتها التشغيلية برحلات إلى مصر والان مع التفاصيل

الإثنين 6 يوليه 2020

أعلنت "العربية للطيران أبوظبي"، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، عن الإطلاق الرسمي لعملياتها التشغيلية اعتباراً من 14 يوليو الجاري، وذلك بتسيير رحلات مباشرة تربط بين العاصمة الإماراتية ومدينتي الإسكندرية وسوهاج في مصر.



وستقلع أولى الرحلات من أبوظبي إلى الإسكندرية في يوم 14 يوليو، في حين تنطلق الرحلات إلى مدينة سوهاج في اليوم التالي.

وستبدأ "العربية للطيران أبوظبي" عملياتها بطائرتين من طراز ايرباص A320 انطلاقاً من مطار أبوظبي الدولي، وستقدم لمسافريها خدمات القيمة المضافة التي توفرها "العربية للطيران" في مختلف مراكز عملياتها.

وقد حرصت الشركة على تحديث تجربة العملاء خلال الفترة الراهنة انسجاماً مع التوجيهات المحلية والعالمية وضماناً لتلبية كافة بروتوكولات ومعايير السلامة والصحة خلال كافة مراحلها.

وفي هذا السياق، قال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: "نفخر بإطلاق العمليات التشغيلية لشركة ’العربية للطيران أبوظبي‘، أول شركة طيران اقتصادي مقرها أبوظبي، وخاصة خلال هذه الفترة الاستثنائية التي يعيشها العالم أجمع. فمن شأن هذا المشروع المشترك بين الاتحاد للطيران والعربية للطيران، أن يوفر للعاصمة الإماراتية المزدهرة جسراً مباشراً ومريحاً إلى أسواق جديدة حول العالم، يبدأ بهاذين المسارين إلى اثنتين من كبرى المدن المصرية وسيشهد لاحقاً مزيداً من التوسع والتنوع".

وأضاف دوغلاس: "في ضوء المكانة الراسخة التي تشتهر بها أبوظبي كوجهة رائدة للسفر بغرض الأعمال والترفيه على حد سواء، نتطلع قدماً إلى آفاق الازدهار الجديدة التي ستبلغها الإمارة تزامناً مع تحسن الظروف العالمية وعودة الأسواق إلى استئناف نشاطها كالمعتاد".

وفي هذا السياق، قال عادل علي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: "يسعدنا الإعلان عن انطلاق أولى رحلات (العربية للطيران أبوظبي). وفي الوقت الذي يستمر قطاع الطيران العالمي بمواجهة تحديات غير مسبوقة نتيجة وباء كوفيد-19، يأتي إطلاق عمليات الشركة اليوم تأكيداً على متانة قطاع الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتزامنا الراسخ بدفع عجلة نموه وازدهاره على المدى الطويل".

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وأضاف: "تعتبر مصر سوقاً رئيسية للسفر، ويعكس إطلاق أولى رحلات ’العربية للطيران أبوظبي‘ إليها تركيزنا على المساهمة في العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، بالاضافة لتوفير خيار جديد يتسم بالقمية المضافة للسفر بين الوجهتين".

وتابع علي: "تعتبر أبوظبي محوراً رائداً للسفر والسياحة على مستوى العالم، ويأتي إطلاق عمليات ’العربية للطيران أبوظبي‘ ليساهم في تعزيز هذه الرؤية عبر ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رئيسي للسفر الاقتصادي في المنطقة. ونتطلع قدماً لتوسيع شبكة وجهاتنا من العاصمة الإماراتية تزامناً مع عودة المزيد من المطارات إلى استئناف عملياتها وعودة قطاع الطيران إلى نشاطه".

وستقلع الرحلات إلى "مطار برج العرب الدولي" في مدينة الإسكندرية ثلاث مرات أسبوعياً أيام الثلاثاء والخميس والسبت في الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي من مطار أبوظبي الدولي، لتصل إلى الإسكندرية في الساعة 16:55 بالتوقيت المحلي. وتنطلق رحلات العودة من الإسكندرية في الساعة 17:35 بالتوقيت المحلي لتصل إلى أبوظبي الساعة 23:25 بالتوقيت المحلي.

أما الرحلات إلى مطار سوهاج الدولي، فتقلع من مطار أبوظبي الدولي كل يوم أربعاء الساعة 14:20 بالتوقيت المحلي لتصل إلى سوهاج في الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي. وتقلع رحلة العودة في الساعة 16:40 بالتوقيت المحلي لتصل إلى أبوظبي الساعة 22:10 بالتوقيت المحلي.

ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم مباشرة عبر الموقع الإلكتروني لشركة "العربية للطيران" أو التواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

وتمثل "العربية للطيران أبوظبي"، ثمرة اتفاقية بين "الاتحاد للطيران" و"العربية للطيران"، لإطلاق شركة طيران اقتصادي كمشروع مشترك مستقل يتخذ من مطار أبوظبي الدولي مقراً ومركزاً رئيساً للعمليات. وتم تأسيس أول شركة طيران اقتصادي في العاصمة أبوظبي بما يتماشى مع نموذج أعمال "العربية للطيران" لخدمات السفر منخفض التكلفة، وتأتي استكمالاً للخدمات التي تقدمها "الاتحاد للطيران" من أبوظبي، لتلبية الطلب المتنامي في المنطقة على السفر الجوي الاقتصادي.

ويعود تاريخ طرح نموذج السفر الجوي الاقتصادي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى العام 2003، حيث تم إطلاقه في دولة الإمارات العربية المتحدة إبان إطلاق "العربية للطيران"، وحقق نمواً متسارعاً منذ ذلك الحين.