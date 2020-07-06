الرئيس الأمريكي يعقد تجمعا انتخابيا جديدا بنيو هامبشاير

الإثنين 6 يوليه 2020

أعلنت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، أن الأخير سيعقد تجمعا انتخابيا آخر لدعم إعادة انتخابه، على الرغم من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا مرة أخرى في عدة ولايات.



وقالت الحملة، إن ترامب سيتحدث إلى مؤيديه في تجمع في مكان مفتوح بمطار بورتسموث في نيو هامبشاير، السبت، 11 يوليو/تموز الجاري، مضيفة أنه سيتم توفير كمامات.

ويجب أن يوافق جميع الضيوف عند تسجيل المشاركة في التجمع على أنهم "يقبلون طوعًا جميع المخاطر" التي قد تنتج عن الإصابة بكورونا ولا تتحمل حملة ترامب أي مسؤولية عن ذلك.

وسيكون هذا الظهور هو ثاني حدث رئيسي لحملة ترامب منذ مارس/أذار الماضي.

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وكان الحدث الأول في استاد مغلق في تولسا، بولاية أوكلاهوما قبل نحو ثلاثة أسابيع والذي لم يشهد حضورا جيدا من حيث عدد المشاركين، على الرغم من أن ترامب كان يتباهى سابقًا بأن حوالي مليون شخص حصلوا على تذاكر مجانية.

وتعرض ترامب لانتقادات شديدة لأن عدد الإصابات بالفيروس في الولاية جنوبي البلاد كان يرتفع في ذلك الوقت.

ويعتبر الخبراء أن تنظيم الأحداث الكبيرة في الأماكن المغلقة أمر خطير بشكل خاص فيما يتعلق بانتشار العدوى.

ويواجه ترامب هذا الانتقاد بتنظيم الحدث في مكان مفتوح، بالإضافة إلى ذلك، يعتبر عدد حالات الإصابة بالفيروس في نيو هامبشاير، وهي ولاية على الساحل الشرقي للولايات المتحدة يبلغ عدد سكانها حوالي 5ر1 مليون نسمة، منخفض نسبيًا، حيث تم تأكيد إصابة حوالي 6 الاف شخص فقط منذ مارس/ أذار الماضي.

ويرتفع عدد الاصابات الجديدة حاليا بشكل حاد في الولايات الجنوبية والغربية للبلاد، بما في ذلك فلوريدا وتكساس وأريزونا وكاليفورنيا.

وأعلنت الولايات المتحدة مؤخرًا عن تسجيل حوالي 50 ألف إصابة جديدة يوميًا في عدة أيام،أكثر من أي وقت مضى، وتوفي حوالي 130 ألف شخص في الولايات المتحدة بسبب الفيروس.