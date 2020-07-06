دولة الإمارات تنفذ 32 مشروعاً لمياه الشرب بالساحل الغربي لليمن

الإثنين 6 يوليه 2020

نفذت دولة الإمارات ممثلة في هيئة الهلال الأحمرعلى مدى ثلاث سنوات، 32 مشروعاً لتوفير مياه الشرب النقية بمناطق ومحافظات الساحل الغربي اليمني استفاد منها ما يقارب 600 ألف يمني وذلك ضمن حزمة من المشاريع والمساعدات الانسانية التي تواصل الدولة تقديمها للشعب اليمني وشملت مجالات المساعدات الغذائية والإيواء والخدمات الإجتماعية ومشاريع التنمية المستدامة.



ووفق وكالة "وام" بادرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي منذ الوهلة الأولى لتواجدها بالساحل الغربي لليمن بوضع خطة مساعدة إنسانية متكاملة كان لمشاريع المياه النقية الأولوية فيها دعما لاستقرار الأسر اليمنية وتوفير سبل العيش الكريم لها وعدم التنقل من مكان إلى آخر بحثا عن المياه الصالحة للشرب.

مشاريع المياه

وعمدت الهيئة في هذا الشأن إلى إعادة تأهيل وترميم وبناء مشاريع المياه الاستراتيجية المركزية ومن بينها مشروع مياه مدينة ذوباب ومدينة الشقيراء بالوازعية ومشروع مدينة المخاء وقرية الجديد وقرى الزهاري ويختل وموشج ومشروع مدينة قطابا ودار الشجاع في خطوة كانت محل إشادة وترحيب من أهالي تلك المناطق ذات الكثافات السكانية العالية والذين كانوا يعانون كثيراً في سبيل توفير المياه لهم ولأسرهم.

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وشملت تلك المشاريع "مبادرة سقيا الامارات" التى تضمنت تأهيل وحفر 23 بئراً صالحة للشرب في القرى النائية بمديرية ذوباب "الجافر و المطابع و العميسي والوطن وشعنون والنزيلة" وقرى واقعة في مديرية المخا وهي "نوبة عامر وحصب الحريشي والمراوشة والأزهف والأزواح "علاوة على قرى مديرية الدريهمي" غليفقة والأبرق وكتف مراد ودير يحيى ودير عبدالله والشجيرة والنخيلة والقازة والقضبة والقزعة وبني الأهدل "وقرى البقعة بالتحيتا وغيرها من المشاريع التي نجحت في تأمين مياه الشرب النقية لسكان الساحل الغربي.

طاقة كهربائية

ولم تقتصر جهود الهيئة على أعمال الحفر والصيانة والترميم فقط بل عمدت إلى تزويد هذه الآبار بمصدر الطاقة الكهربائية اللازمة لضخ المياه وضمان الحصول عليها عبر منظومة الطاقة الشمسية أو من خلال توفير المولدات اللازمة للتشغيل.

وقال مدير إدارة الاغاثة بهيئة الهلال الأحمر في الساحل الغربي عبدالرحمن اليوسفي في تصريحات له إن ""الهلال" أولى مشاريع المياه في الساحل الغربي جل إهتمامه نظراً لأهميتها في حياة الناس، مشيراً في هذا الصدد إلى مشروع سقيا الامارات الذي ساهم في مساعدة القرى النائية في ذوباب و اب المندب والمخا والخوخه والتحيتا والدريهمي وبيت الفقية إلى جانب إصلاح وإعادة تأهيل عدد من مشاريع المياه مثل مشروع الوازعية الذي يغذي عشرين قرية يسكنها أكثر من عشرين ألف يمني ومشروع مدينة ذوباب التي يسكنها 15 ألف نسمة ومشروع مياه قرية القطابا الذي يسكنها 13 ألف نسمة".

وأعرب ممثلو السلطات المحلية ومشايخ وأعيان المناطق والمواطنون اليمنيون عن شكرهم الجزيل لدولة الامارات التي تمد لهم يد العون على الدوام من أجل استقرارهم وإعادة تطبيع حياتهم ورسم الابتسامة على وجوههم ورفع المعاناة عن كاهلهم