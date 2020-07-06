شكرا لقرائتكم خبر عن فرق طبية عسكرية تكافح كورونا في جنوب إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

نشرت السلطات في جنوب إفريقيا، عشرات الأطباء العسكريين للمساعدة في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد في ثالث أكثر مقاطعات البلاد تضررا من العدوى بعد تسجيلها طفرة جديدة.

وأوضحت وكالة جنوب إفريقيا للأنباء أن نشر العناصر الطبية العسكرية في مقاطعة كيب الشرقية جاء غداة تسجيل البلاد أكثر من 10800 إصابة بكوفيد-19 في أعلى حصيلة يومية خلال الأزمة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 187,977.

مما يذكر أن كيب الشرقية، تعد المقاطعة الأكثر فقرا في البلاد، وهي الأولى التي تطلب مساعدة عسكرية لمكافحة الفيروس.