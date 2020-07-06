شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: إصابات كورونا تتجاوز 50 ألف حالة والان نبدء بالتفاصيل
ومازالت السلطات تفرض حظرا جزئيا للتجول من الساعة الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا، في وقت بدأت فيه تعيد عجلة العمل في الدوائر الحكومية بشكل جزئي وبنسبة لا تزيد عن 30 في المئة من الطاقة الأصلية لهذه المؤسسات.
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